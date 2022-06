O piloto japonês Takaaki Nakagami (Team LCR Honda) afirmou esta terça-feira que está «bem» depois da queda no Grande Prémio da Catalunha de domingo, em MotoGP, no qual caiu logo na primeira volta, à curva um, batendo com o capacete na roda traseira do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que abandonou aí a prova, tal como o nipónico e como o espanhol Álex Rins (Suzuki).

«Foi assustador, mas felizmente estou bem, sem ferimentos graves. Vou tentar recuperar o mais rápido possível», pode ler-se, na conta oficial de Nakagami, na rede social Twitter.

«Quero pedir desculpa ao Álex Rins, à Suzuki e a Francesco Bagnaia e à Ducati pelo acidente na curva um. Sinto muito por ter destruído a vossa corrida», referiu ainda o japonês da Honda.

Nakagami passou a noite de domingo para segunda-feira internado, num hospital em Barcelona, sendo que os exames realizados não mostraram qualquer lesão grave.

Na segunda-feira, a Team LCR já tinha dado uma atualização, citando Nakagami. «Depois da queda de ontem [ndr: domingo], sinto-me um sortudo porque não tive sérias lesões, fraturas e estou bem. Passei a noite numa Unidade de Cuidados Intensivos, em observação, mas está tudo bem. Vou tentar estar apto para a próxima corrida, em Sachsenring», referiu.

No domingo, a Suzuki deu conta de que Álex Rins sofreu uma fratura no pulso esquerdo: o espanhol foi projetado depois da queda de Nakagami.

