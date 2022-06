MotoGP: Quartararo vence em Barcelona, Miguel Oliveira termina em nono

Fabio Quartararo, da Yamaha, venceu este domingo o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, no qual Miguel Oliveira terminou na nona posição.

O francês, atual campeão do mundo, partiu da terceira posição, mas assumiu a liderança da corrida logo na primeira volta, ultrapassando o homem da pole position, Aleix Espargaró, e Francesco Bagnaia, da Ducati, que sofreu uma queda e teve de abandonar.

Atrás de Quartararo, que dominou toda a corrida, ficaram Jorge Martín e Johann Zarco, dupla da Ducati. Mas tudo podia ter sido diferente.

Tudo porque Espargaró esteve em luta pelo segundo lugar com Martín e era vice-líder à entrada para a última volta. No entanto, o espanhol pensou que a corrida já tinha acabado a uma volta do final e tirou o pé do acelerador, caindo para a quinta posição, num momento surreal.

Miguel Oliveira, o português da KTM, saiu da 16.ª posição, mas foi galgando vários lugares até nono. Ainda teve uma hipótese de ultrapassar o colega de equipa Brad Binder para a oitava posição, mas saiu largo na curva e perdeu alguns décimos de segundo.

Assim, Quartararo reforça a liderança do campeonato, agora com 147 pontos. Miguel Oliveira está na décima posição, com 57 pontos.