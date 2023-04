O Tribunal de Recurso da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) anunciou que a sanção aplicada a Marc Márquez, após o piloto espanhol ter abalroado Miguel Oliveira no Grande Prémio de Portugal em MotoGP, encontra-se suspensa até decisão final.

A decisão surge após o recurso apresentado pela Honda, que entendeu que a alteração da decisão inicial dos comissários desportivos foi irregular.

A primeira decisão impunha que Márquez cumprisse a penalização de uma dupla longa volta na prova seguinte à do Algarve, que se realizou na Argentina. No entanto, uma vez que Márquez falharia esse GP por lesão, foi decretado que o castigo seria aplicado na corrida de regresso do espanhol.

Marc Márquez, que fraturou o polegar direito, vai também falhar o GP dos Estados Unidos, que se realiza em Austin neste fim de semana.