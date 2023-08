A corrida do último fim de semana no Red Bull Ring, na prova Supersport300 do IDM, o campeonato alemão de Superbikes, ficou marcada por um momento de anti desportivismo do piloto Walid Khan.

A sete voltas do final, o neerlandês esticou o braço esquerdo e tentou travar a mota de Petr Svoboda, piloto checo que lutava pelo pódio e caiu, tendo exposto o incidente nas redes sociais.

Svoboda confessou que viveu «uma situação assustadora que não deveria existir nas corridas».

«Um motorista da KTM tentou pôr a mão nos meus travões quando estávamos todos a conduzir muito próximos num grupo. Depois dessa situação, ele derrubou-me e eu bati», escreveu o checo.

«O que poderia ter acontecido nesta situação? Não quero pensar nisso... Eu tive um anjo da guarda, mas algo assim deve definitivamente ser punido e não deve simplesmente passar ao lado», referiu ainda Svoboda, que exige um castigo ao adversário.