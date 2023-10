Sábado de emoções fortes no circuito de Mandalika, com a corrida sprint do Grande Prémio da Indonésia. O espanhol Jorge Martin venceu e subiu ao primeiro lugar da classificação do campeonato do mundo.

Foi a quarta corrida sprint seguida que o piloto da Ducati Pramac Racing venceu. Com isso, meteu-se definitivamente na luta pelo título. É o terceiro piloto a liderar este ano, depois de Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi já terem passado pelo topo da classificação.

Ao contrário, nos construtores já está tudo decidido, com a Ducati a garantir mais um título mundial.

Miguel Oliveira acabou em décimo e ficou à porta dos pontos. O piloto português da RNF Aprilia ainda beneficiou das quedas de Marc Márquez, Aleix Espargaró e Brad Binder para subir alguns lugares, mas não passou dessa posição.

A corrida principal deste Grande Prémio da Indonésia corre-se este domingo de manhã. Miguel Oliveira vai largar da 12ª posição. Na pole estará o italiano Luca Marini, numa Ducati da VR46 Racing.