Álex Márquez não vai participar no Grande Prémio da Indonésia de MotoGP, informou a Gresini.



De acordo com a equipa italiana, o espanhol ainda sente dores e não está totalmente recuperado da queda sofrida no Grande Prémio da Índia. Espera-se que esteja apto para o Grande Prémio da Austrália.



Lembre-se que a Gresini informou, na última quinta-feira, que o irmão de Álex, Marc Márquez, vai juntar-se à equipa na próxima temporada.