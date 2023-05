Jorge Martin (Ducati) venceu, este sábado, a corrida sprint do Grande Prémio de França, quinta prova do Mundial de MotoGP.



Sem a participação de Miguel Oliveira (Aprilia) devido a lesão, o piloto espanhol cortou a meta com o tempo de 19.59,937 minutos, deixando o sul-africano Brad Binder (KTM) na segunda posição, a 1,840 segundos, e o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 2,632 segundos.



Depois de ter partido da quinta posição da grelha, Martin chegou à liderança à terceira volta, não dando hipóteses à concorência. Esta foi, de resto, a primeira vitória do espanhol numa corrida sprint depois de ter vencido o Grande Prémio da Estíria em 2022.



Refira-se ainda Bagnaia, líder do campeonato, levou um toque de Marc Márquez (Honda) e chegou a cair para o quinto posto, mas acabou por recuperar uma posição no pódio a quatro voltas do fim.

O líder continua a ser Bagnaia, mas agora com 94 pontos, contra os 71 de Binder. Por sua vez, Marco Bezzecchi (Ducati) caiu para o terceiro posto (68 pontos) após ter terminado a corrida sprint em França no sétimo lugar.

O Grande Prémio de França, quinta prova do Mundial de MotoGP, disputa-se este domingo.