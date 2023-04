Miguel Oliveira vai partir da sétima posição da grelha na corrida sprint deste sábado e no Grande Prémio de Espanha, deste domingo, em Jérez.



O piloto português esteve muito perto de terminar no sexto lugar, mas foi ultrapassado por Dani Pedrosa (KTM) perto do final.



Aleix Espargaró, que já havia sido o mais rápido nos treinos livres da última sexta-feira, vai partir da "pole position" enquanto Jack Miller (KTM) vai partir da segunda posição.



A corrida sprint tem início às 14h00.