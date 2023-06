Miguel Oliveira assumiu estar «pronto para o desafio» no Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP, oitava prova da temporada, no circuito que é considerado a catedral do motociclismo.

«Foi um bom estímulo para mim e para a equipa terminar o GP da Alemanha [do passado fim de semana] entre os 10 primeiros [foi 10.º] e ser a melhor Aprilia», disse, em declarações divulgadas pela equipa.



O piloto português quer «usar estes dias para descansar e recuperar» da fratura no ombro esquerdo sofrida no GP de Espanha, no final de abril.



«Mas que chegue [a prova de] Assen. Penso que estamos preparados para o desafio e melhorar mais um pouco», referiu.

Miguel Oliveira lembra que este «é, habitualmente, um dos circuitos mais exigentes fisicamente», mas garante que estará «pronto».



Depois de ter falhado as provas de Argentina e França, Oliveira é 16.º do campeonato com 27 pontos, bem longe do líder Francesco Bagnaia (160 pontos).