A KTM apresentou nesta sexta-feira a RC16, mota para a nova temporada de MotoGP, que vai ter o piloto português Miguel Oliveira a representar a equipa oficial.

A formação austríaca partilhou um vídeo a apresentar as motas de Miguel Oliveira e de Brad Binder, mas também as da Tech3, antiga equipa do piloto de Almada.

Miguel Oliveira mostrou-se satisfeito com a nova mota, voltando a abordar sem receio o objetivo de se aproximar do título mundial.

«Para se ser campeão é preciso conjugar muitos detalhes ao mesmo tempo e, para isso, dependendo de como corre a época e do que vai acontecendo. Por vezes, um quarto lugar será um resultado muito bom e, noutras, um segundo lugar ficará aquém das nossas expectativas, mas será preciso trabalhar ao longo do caminho e, neste momento, como ponto de partida, estou a pensar em conseguir resultados que consideremos serem de sucesso», disse Miguel Oliveira num comunicado da KTM.

A KTM espera melhorar em 2021 o quarto lugar no campeonato de Construtores alcançado na época passada, na qual somou três pole positions, nove pódios e três vitórias, duas das quais alcançadas por Miguel Oliveira na segunda equipa.

De referir que está previsto que a nova temporada de MotoGP arranque a 28 de março, no circuito de Losail, no Qatar.

Este ano, o mundial conta com 19 provas, incluindo o GP de Portugal, que volta a realizar-se em Portimão, e que está agendado para 18 de abril.