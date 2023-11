Max Verstappen venceu o GP de Abu Dhabi , o último da temporada do mundial de Fórmula 1. O piloto da Red Bull terminou a época 2023 com 19 triunfos em 23 corridas e chegou às 1000 voltas na liderança numa só temporada, um recorde na Fórmula 1.

Verstappen partiu da primeira posição da grelha de partida e terminou as 58 voltas ao Circuito de Yas Marina à frente de Charles Leclerc, que foi segundo classificado, e de George Russell, que completou o pódio.

Com o triunfo número 54 da carreira, o tricampeão mundial concluiu a temporada com 575 pontos, mais 290 do que Sergio Perez. Lewis Hamilton, que terminou o GP de Abu Dhabi no nono lugar, encerrou o pódio do mundial de pilotos.

O mundial de construtores foi ganho pela Red Bull, enquanto a Mercedes garantiu o segundo lugar no último GP da época. A Ferrari ficou no terceiro posto.