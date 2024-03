Aniversariante, mas sem razões para festejar!

Mauricio Pochettino celebra o 52.ª aniversário este sábado, dia 2 de março, no dia em que o Chelsea empatou em casa do Brentford (2-2), num jogo em que se ouviu gritar por José Mourinho.

Em conferência de imprensa foi questionado sobre os cânticos, feitos por parte dos adeptos dos «blues», e admitiu que é algo «normal» e que vai «continuar a trabalhar» para melhorar o relacionamento com os adeptos.

«Disseram-me, mas não os ouvi. É difícil para mim conseguir entender. Mas é normal, estávamos a perder e eles expressaram a sua frustração. Eu sou o treinador e sou um dos responsáveis», explicou o técnico argentino.

«Perguntaram-me se sinto amor por parte dos adeptos . Não, mas não estou preocupado. Este relacionamento conquista-se com vitórias. Vou continuar a trabalhar para mudar essa percepção, mas se não funcionar e continuarem decepcionados, só tenho de respeitar a opinião deles», concluiu.

Com este resultado, o Chelsea mantém a má fase, no 11.º lugar, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos para o campeonato.