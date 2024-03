Depois da difícil vitória arrancada diante do Torino (3-2), a Roma partiu e este sábado para uma goleada no campo do Monza por 4-1, em jogo da 27.ª jornada da Série A, que lhe permitiu ultrapassar a Atalanta e subir até ao quinto lugar da classificação, ficando, agora, a apenas um ponto do Bolonha, na luta pelo apetecido quarto lugar que dá acesso à Liga dos Campeões.

A Roma, com Rui Patrício e Renato Sanches no banco, entrou a mandar no jogo, com uma elevada posse de bola, bem acima dos setenta por cento nos primeiros minutos, mas a primeira grande oportunidade pertenceu à equipa da casa, aos 16 minutos, com uma cabeçada de Milan Djuric ao poste.

A Roma marcou logo a seguir, dois minutos depois, com Dybala a cruzar para a finalização de Bryan Cristante, mas o antigo jogador do Benfica estava adiantado e o golo acabou por ser anulado pelo VAR.

Uma falsa partida retificada ainda na primeira parte pelos visitantes, com Pellegrini a abrir o marcador, com assistência de Lukaku, aos 38 minutos. Mais quatro minutos e novo golo para os romanos, desta vez com Lukaku a marcar a passe de Dybala.

O Monza, que vinha de uma série de cinco jogos sem derrotas, ainda esboçou uma reação, no início da segunda parte, mas a Roma voltou a assumir o controlo do jogo e ampliou a vantagem, aos 64 minutos, num livre direto, convertido, com classe, por Dybala. Entre muitas oportunidades desperdiçadas pelos visitantes, o resultado começou a ganhar contornos de goleada ao minuto 82, quando Leandro Paredes converteu um penálti a punir um puxão de Warren Bondo a Dean Huijsen.

O Monza, que jogou com o português Dany Mota sobre a esquerda, no apoio ao ataque, ainda marcou um golo de honra, com um grande pontapé de Andrea Carboni, de fora da área, sem hipóteses para Svilar, o novo dono da baliza da Roma.

Uma vitória moralizante para a Roma que vai, agora, preparar-se para o regresso à Liga Europa, já na próxima quinta-feira, com a receção aos ingleses do Brighton.

