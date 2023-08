Num momento comovente nos Mundiais de atletismo, em Budapeste, a norte-americana Katie Moon e a australiana Nina Kennedy concordaram em partilhar a medalha de ouro no salto com vara, na passada quarta-feira, depois de terem ultrapassado a fasquia dos 4,90 metros.

Após uma competição renhida, tanto Moon como Kennedy falharam, depois, as três tentativas para superar a barreira dos 4,95m.

Tendo atingido valores tão próximos, as atletas decidiram partilhar o lugar no topo do pódio, tornando-se nas primeiras medalhistas de ouro conjuntas na história dos Campeonatos Mundiais.

A australiana Kennedy não conteve as lágrimas quando a medalha de ouro foi assegurada, com ambas a abraçarem-se em celebração. Mais tarde, explicou como chegaram à decisão de partilhar a glória.

«Não pensei que ela quisesse partilhá-lo, pensei que íamos ter de continuar a saltar», disse Kennedy aos jornalistas após a final. «Mas olhei para ela e disse: “Ei, miúda, talvez queiras partilhar isto?” O alívio no rosto dela – também se via no meu rosto - foi mútuo. É absolutamente incrível partilhar uma medalha com a Katie Moon. Somos amigas há tanto tempo, por isso é super-especial», destacou.

No entanto, este momento não é propriamente inédito no atletismo. Em 2021, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Mutaz Essa Barshim (Qatar) e Gianmarco Tamberi (Itália), também concordaram em partilhar a medalha de ouro no salto em altura.

«Estou num ponto em que dei o meu melhor», disse a norte-americana, campeã olímpica e mundial após a competição. «Saímos e ambas fizemos praticamente a mesma coisa e pareceu tudo certo. Ambas vencemos hoje, por isso foi a decisão certa», concluiu.

No terceiro lugar do pódio ficou a finlandesa Wilma Murto que conquistou a medalha de bronze ao ultrapassar a altura de 4,80m na final.