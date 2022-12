A Associação Internacional de Imprensa Desportiva (AIPS) considerou esta segunda-feira que os membros da comitiva da seleção argentina, com Lionel Messi em destaque, devem pedir desculpa pelos insultos aos jornalistas no final do encontro decisivo, em que a albiceleste se sagrou campeã mundial.

«Lionel Messi é sem dúvida o número um do futebol, o capitão da seleção argentina que venceu o Campeonato do Mundo, e por isso mesmo deve pedir desculpas em nome da seleção argentina por causa da canção que ele e os seus companheiros cantavam, a insultar-nos, jornalistas», declarou o presidente da entidade, Gianni Merlo, através de comunicado.

Segundo a AIPS, após a conquista do troféu, frente à França, após penáltis, os jogadores argentinos não pararam na zona mista do Estádio Lusail para prestar declarações aos jornalistas, como estipulado, e depois de uma hora de espera, passaram a entoar vários cânticos, um dos quais ofensivo para os profissionais dos media.

De acordo com Gianni Merlo, «entre os jogadores também havia dirigentes da federação argentina a cantar», algo que na sua opinião é mais grave.

«Esperamos que alguns deles percebam a ofensa cometida e peçam desculpas», concluiu o jornalista do La Gazzetta dello Sport.