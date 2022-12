Lionel Messi tornou-se, este domingo, no futebolista com mais jogos em Campeonatos do Mundo: 26.



O capitão da Argentina é titular na final contra a França e chega às 26 partidas em Mundiais, superando o recorde que pertencia ao alemão Lothar Matthäus. Nesta lista, diga-se, o também germânico Miroslav Klose surge logo atrás, com 24 presenças, seguido do italiano Paolo Maldini, com 23. Por sua vez, Cristiano Ronaldo aparece na quinta posição com 22 partidas disputadas.



Lionel Messi, refira-se, estreou-se em Campeonatos do Mundo na Alemanha, em 2006, então com 18 anos. De lá para cá, nos tais 26 jogos, marcou 11 e fez nove assistências.

26 - Lionel Messi is set to become the all-time record holder for most games played at the World Cup (26). Enduring. pic.twitter.com/WmDnXp6h6n — OptaJoe (@OptaJoe) December 18, 2022