O internacional australiano Jason Cummings tinha acusado o francês Olivier Giroud de ter recusado trocar de camisolas no final do jogo entre as duas seleções no Mundial 2022, referindo que o avançado do Milan lhe disse que não falava inglês. O francês respondeu agora com uma imagem esclarecedora.

A referência linguística de Cummings não fazia muito sentido, tendo em conta que o goleador francês, entre o Arsenal e o Chelsea, jogou quase uma década na Premier League.

Giroud respondeu agora, com uma fotografia e uma troca de nomes, que julgamos intencional. Ao que tudo indica, o internacional francês recusou trocar a camisola com Cummings porque já a tinha prometido a Jackson Irvine, outro jogador da seleção australiana.

«Olá Jackson Irvine, como é que está o meu inglês amigo?», perguntou o francês, numa publicação no Twitter com uma fotografia da camisola de Irvine que, ao que tudo indica, terá também a camisola de Giroud.