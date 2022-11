Imune a surpresas, a França iniciou a defesa do título conquistado na Rússia em 2018 com uma goleada à Austrália (4-1).



Apesar de estar de sobreaviso pela derrota escandalosa da Argentina, a campeã mundial entrou a jogar num ritmo baixo como se a vitória estivesse garantida. Quem aproveitou para deixar o mundo de boca aberta foram os australianos. Leckie ultrapassou Lucas Hernández, que acabaria por se lesionar no lance, e serviu Goodwin para o 1-0.



A surpresa causada pelos «Socceroos» poderia ter sido maior, mas o remate forte de Duke passou ligeiramente ao lado da baliza de Lloris. As bocas de espanto fecharam-se aos 27 minutos. Numa jogada de insistência após um canto, Theo Hernández, que havia rendido o irmão Lucas, fez um cruzamento milimétrico para o cabeceamento de Rabiot.



O médio da Juventus, que esteve longe de ser um dos destaques da Juventus na primeira metade da época, revelou-se decisivo para a reviravolta gaulesa. Volvidos cinco minutos, a Austrália não aguentou a pressão alta do adversário e Rabiot, após receber de calcanhar de Mbappé, serviu Giroud para o 2-1.



Com a vantagem do seu lado, a França soltou-se. Os erros tornaram-se raros, a bola circulou mais rápido, enfim, o futebol francês teve outra fluidez. O 3-1 poderia ter chegado antes do intervalo não fossem as perdidas de Griezmann e de Mbappé - falhanço tremendo na pequena área.



Mais limitada que o oponente, a Austrália não deixou de tentar chegar à baliza de Lloris e esteve perto de voltar a surpreender no fecho da primeira parte quando Irvine cabeceou ao poste.



A segunda parte foi totalmente diferente. A França teve domínio total do encontro, não deixou a Austrália sair em transição e criou várias situações para vencer confortavelmente. Os «Socceroos» resistiram até aos 68 minutos. Servido por Dembélé, Mbappé saltou entre os defesas australianos e fez o 3-1, descansando Deschamps.



Mas a noite era de Olivier Giroud, um dos avançados mais subvalorizados do futebol mundial. O atacante do AC Milan fez esquecer Benzema, ausente por lesão, e assinou o bis num golpe de cabeça, após uma arrancada impressionante de Mbappé. Com o 51.º pelos «bleus», Giroud superou Henry como o melhor marcador de sempre da seleção.



A França não se livrou de um pequeno susto, mas acabou por conseguir uma entrada à campeão.