Os primeiros seis jogos do Mundial 2022 (Qatar-Equador, Inglaterra-Irão, Senegal-Países Baixos, Estados Unidos-Gales, Argentina-Arábia Saudita e Dinamarca-Tunísia) tiveram um total de 104 minutos de compensação, mais do que a duração de um jogo.

O jogo entre Inglaterra e Irão, na segunda-feira, teve o maior tempo de compensação da história do torneio: 29 minutos (15 na primeira e 14 na segunda parte), o equivalente a um prolongamento.

Na nesta terça-feira, o Argentina-Arábia Saudita teve um total de 111 minutos de jogo: além dos 90, somaram-se sete de descontos na primeira parte e 14 na etapa complementar.

Pierluigi Collina, líder do Comité de Árbitros da FIFA já tinha avisado que a intenção da FIFA passava por aumentar o tempo útil de jogo e os primeiros dias da competição no Qatar vão ao encontro das promessas do dirigente, que justificou a decisão procurava o «respeito pelos espetadores e telespetadores».

«Queremos evitar que os jogos tenham 42, 43, 44 minutos de tempo útil. Por isso, o tempo utilizado para efetuar substituições, marcação de grandes penalidades, festejos de golos, assistência médica e para recorrer ao VAR deve ser devidamente compensado», observou Collina.

Todos os jogos acima referidos ultrapassaram os 100 minutos, sendo que o mínimo registado foi de 102: o Qatar-Equador, partida de abertura do Mundial 2022.

«É preciso pensar da seguinte forma: se foram marcados três golos durante uma parte, provavelmente, perder-se-ão quatro ou cinco minutos nos festejos até que o jogo seja retomado», explicou Collina, defendendo que esse tempo tem de ser compensado.

A defesa do espetáculo poderá, paradoxalmente, trazer consequência para o desgaste dos jogadores, que são o elemento central do jogo. O Mundial é realizado numa janela de menos de um mês e tem uma elevada concentração de jogos, o que põe à prova a condição física dos jogadores, que após a fase de grupos ficam expostos a «maratonas», uma vez que a partir dessa fase as eliminatórias podem ser decididas apenas após prolongamentos.