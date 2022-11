Agarrados ao nulo desde o início, agarrados ao ponto até ao fim.

O grupo C deu-nos, porventura, o maior jogo do Mundial 2022 até ao momento, com a surpreendente vitória da Arábia Saudita frente à Argentina, mas também um dos mais «mornos»: em Doha, no Estádio 974, México e Polónia empataram a zero.

Apenas por uma vez as duas seleções se tinham defrontado de forma oficial, no Mundial de 1978, na Argentina. Nessa ocasião, foram os polacos a sair por cima, com um triunfo por 3-1.

Mas a história joga pouco, já sabemos, e talvez por isso o México tenha sido quase sempre a equipa com sinal mais em campo.

A partida, convém frisar, jogou-se quase sempre longe das duas balizas, mas no duelo a meio-campo, os comandados de Tata Martino pareceram sempre mais confortáveis.

Na frente, o trio móvel composto por Lozano, Martín e Vega foi tentando agitar as águas, mas a tamanha vontade não compensou a falta de inspiração.

A Polónia conta com um dos maiores nomes do Mundial no ataque, de seu nome Robert Lewandowski, mas nem isso foi suficiente para dar alguma cor a uma exibição quase tão pálida como as camisolas que vestiam.

Ochoa agarrou o México... e a Argentina

Ainda assim, e porque o futebol é uma caixinha de surpresas, foram os polacos a beneficiar da maior oportunidade de todo o encontro. Nos primeiros minutos na segunda parte, Lewandowski desequilibrou na área e ganhou um penálti. Só que depois não conseguiu convertê-lo.

As vontades do avançado do Barcelona esbarraram nos instintos de Guillermo Ochoa, o experiente guarda-redes que parece ter nascido única e exclusivamente para brilhar em Mundiais.

Até ao fim, uma oportunidade para cada lado, com Szczesny a brilhar para negar o golo a Martín, mas pouco mais do que isso. O resto da amostra, de parte a parte, foi pouco digna da competição que vivem.

No meio de tudo isto, sorri a Arábia Saudita, que é líder improvável no final deste primeiro dia de grupo C, e também a Argentina, que não nenhum destes dois adversários a distanciarem-se na classificação.