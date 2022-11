Rodrigo Bentancur, médio do Uruguai que vai defrontar Portugal na próxima segunda-feira no Mundial 2022, colocou um jogador português no «onze de sonho» do Mundial.

Desafiado pelo Tottenham, clube que representa desde janeiro passado, o jogador de 25 anos elegeu 11 jogadores de 11 países e elegeu Rúben Dias como o representante português. «Tem sido um grande defesa no Manchester City desde há alguns anos. Já joguei contra ele e penso que é muito bom com bola.»

Na lista estamos pesos-pesados como Lionel Messi e Neymar. Kanté, que não está presente neste Mundial devido a lesão mas foi adversário de Bentancur no Mundial 2018, também surge numa lista na qual, naturalmente, há espaço para um compatriota: Fede Valverde.

O onze de Rodrigo Bentancur: Courtois (Bélgica); Alexander-Arnold (Inglaterra), De Ligt (Países Baixos), Rúben Dias (Portugal) e Jordi Alba (Espanha); Pierre Hojbjerg (Dinamarca), Kanté (França) e Messi (Argentina); Valverde (Uruguai), Havertz (Alemanha) e Neymar (Brasil).

O médio da seleção do Uruguai justificou as escolhas um a um: