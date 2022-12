Um bebé nasceu na Santa Casa da Misericórdia do Pará, no Brasil, às 16h40 da passada segunda-feira, no mesmo momento em que Richarlison marcava o terceiro golo do Brasil frente à Coreia do Sul (4-1) em jogo dos oitavos de final do Mundial 2022. O pai, que já tinha nome para o bebé, decidiu mudar e dar o nome do avançado do Tottenham ao recém-nascido.

«Já estava decidido que o nome seria Ravi, mas queria outro nome além desse. Falei que se ele nascesse durante o jogo da Seleção, o nome seria Brasil Júnior. Faltando 30 minutos para começar o jogo, a minha esposa foi chamada para fazer a cesariana, foi quando saiu o terceiro golo contra a Coreia do Sul. Foi então que a cirurgiã sugeriu colocar Richarlison Ravi», conta o pai António Carvalho, em declarações ao Globo.

Assim, além do herói do Brasil, que continua no Qatar, a preparar o próximo jogo com a Croácia, relativo aos quartos de final do Mundial 2022, há agora um novo Richarlison no Pará, com 2,190 quilos e 46 centímetros de comprimento.