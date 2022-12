O guarda-redes da Croácia, Dominik Livakovic, foi o herói final do apuramento croata para os quartos de final do Mundial 2022, mantendo vivo o sonho da atual vice-campeã do mundo em chegar novamente longe na prova. É a figura do dia para o Maisfutebol.

O jogador de 27 anos, que está no Dínamo Zagreb desde 2017 e é titular da seleção desde 2019, defendeu três penáltis ao Japão, no triunfo alcançado no desempate por penáltis, após o 1-1 no final do tempo regulamentar e do prolongamento. Igualou, com isso, um feito que só outros dois guarda-redes conseguiram na história dos Mundiais: o também croata Danijel Subasic e o português Ricardo.

Protagonista nas balizas, Livakovic tem, por outro lado, interesses académicos que encontram na sua ascendência motivos que o justificam: é oriundo de uma família com um percurso académico impressionante.

O seu pai, engenheiro civil, de seu nome Zdravko, é antigo secretário de estado no ministério do mar, transportes e infraestruturas. Já o avô paterno, Vojmil, era radiologista. A sua avó, professora de inglês. Dominik, por seu turno, entrou na universidade para estudar diplomacia e relações internacionais, algo que agora está congelado, mas que quer «fazer mais tarde na vida».

Desportivamente, Livakovic jogava basquetebol em criança, mas escolheu jogar futebol e carrega consigo um plano B. Porque defender as redes da Croácia – como bem o provou esta segunda-feira – não vai ser para sempre.

Este texto foi baseado no perfil de Dominik Livakovic, que pode ler no dossier dedicado à seleção da Croácia, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.