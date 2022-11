Enzo Fernández marcou neste sábado o primeiro golo pela seleção principal da Argentina, um grande golo por sinal, fixando o resultado final no duelo com o México (2-0), para o Grupo C do Campeonato do Mundo de 2022.

O médio do Benfica vibrou com o momento especial e contou com apoio de duas pessoas extremamente importantes para si. A companheira Valentina Cervantes viajou para o Qatar com a filha do casal, a pequena Olívia, de três anos.

As duas mulheres da vida de Enzo Fernández estiveram nas bancadas do Estádio Lusail para assistir a um momento histórico na carreira do jogador de 21 anos, não conseguindo conter a emoção, com as imagens demonstram.