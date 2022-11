Centenas de adeptos do Equador cantaram em uníssono a pedir cerveja, no Mundial 2022, durante o jogo deste domingo ante o Qatar, que abriu a competição.

«Queremos cerveja», ouviu-se, por parte dos adeptos equatorianos, num momento captado por repórteres e por várias pessoas presentes no Estádio Al Bayt, em Al Khor, no duelo ganho pelos sul-americanos, por 2-0, para a primeira jornada do grupo A.

Na quinta-feira, antevéspera do início do Mundial, a FIFA comunicou a proibição da venda de bebidas alcoólicas nos estádios que recebem os jogos da prova e nas imediações desses recintos.

O pedido partiu da família real do Qatar, podendo criar um problema financeiro com um dos principais patrocinadores da competição, a Budweiser, que poderá exigir uma indemnização milionária devido à quebra do acordo comercial, no valor de mais de 70 milhões de euros.