[ATUALIZADO]



Mehdi Taremi está por estes dias ao serviço da seleção do Irão, que joga o apuramento para o Mundial 2022, e foi um dos melhores em campo na visita ao Iraque, com um golo e uma assistência: 0-3 para os visitantes.

Nesta terça-feira, na visita ao Iraque, o avançado do FC Porto teve ação preponderante no golo inaugural. Arrancou pelo corredor esquerdo, ultrapassou um adversário e depois cruzou tirou um cruzamento perfeito de pé esquerdo para um cabeceamento poderosíssimo e certeiro de Alireza Jahanbakhsh.

Aos 69 minutos, Taremi, fez mesmo o gosto ao pé, numa jogada de contra-ataque dos forasteiros. Depois de uma receção perfeita, e difícil, o avançado do FC Porto marcou.

O Irão está inserido no Grupo A da fase de apuramento asiática para o Qatar juntamente com Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Síria, Iraque e Líbano.

Entrou para este jogo, o segundo da fase de grupos, com 3 pontos, após ter vencido na ronda inaugural a Síria por 1-0, com Taremi a ter ação influente no único golo.