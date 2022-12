Vítor Sereno, embaixador de Portugal no Japão, recorreu às redes sociais para arrasar Fernando Santos depois da derrota da seleção nacional frente a Marrocos, nos quartos de final do Mundial 2022.

«Um treinador que não soube sair por cima quando tinha tudo para o fazer. Como Campeão Europeu e vencedor da I Liga das Nações ficaria para sempre na história. Eu próprio votaria e faria lobby para que rotundas pelo país inteiro tivessem o seu nome. Assim, sairá por baixo, refém da sua incapacidade táctica, do medo, da incoerência, mas sobretudo da sua pequenez», pode ler-se.

Fernando Santos está a agarrar-se ao cargo, segundo Vítor Sereno: «A insistência da FPF em Fernando Santos é doentia e vice-versa. Agarrar-se ao cargo e não colocar imediatamente o lugar à disposição (basta olhar para Luís Enrique, Tite ou Roberto Martinez) é sintomático.»

«A capacidade de nos deitarmos abaixo é a nossa pior característica. O único, até hoje, que vi a tentar mudar o paradigma deste estado de depressão constante, alternado com estados de euforia, foi Cristiano Ronaldo. O melhor embaixador de Portugal (conheço-os todos: é inigualável) e o único que nunca teve vergonha de assumir que nós, os portugueses, quando queremos, chegamos ao topo do mundo. Cristiano é muito mais do que Portugal e, no fundo, isso chateia-nos. É mais fácil nivelarmo-nos pela mediocridade do que pela excelência - tive um colega mais velho, há muitos anos, que me dizia para não trabalhar tanto porque isso obrigava os outros a fazer igual ou melhor», salientou o embaixador de Portugal no Japão, entre outras considerações.

Entre as mais diversas reações ao texto de Vítor Sereno no Linkedin, destaque natural para a resposta de Luís Santos, filho do selecionador nacional: «O Sr. Embaixador tem direito à sua opinião. Mas escrever publica e gratuitamente da “pequenez” de quem deu tanto à sua pátria, pode não ser digno da posição que ocupa. Tenho curiosidade em perceber o que acha que foi o valor acrescentado do parágrafo em questão (digno da CMTV). E também não percebo em que medida o seu comentário é diferente daquilo que crítica: “a capacidade de nos deitarmos abaixo é a nossa maior característica”».



«Há muito trabalho a fazer na relação Portugal-Japão. Contamos consigo para o realizar com tanto empenho e competência quanto a nossa seleção que nos levou aos quartos de final do campeonato do mundo, pela 3a vez na sua história, e caiu de pé. E em particular, tanto empenho e competência quanto o selecionador da “pequenez” (palavras suas) dos dois únicos troféus da história futebolista da nação. Falta de gratidão», concluiu o filho de Fernando Santos.