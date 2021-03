Declarações do selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, na sala de imprensa do estádio Josy Barthel, após a vitória por 3-1 no Luxemburgo, na qualificação para o Mundial 2022:

«Eu já disse – e aos jogadores várias vezes – que camisolas não vão ganhar a ninguém. Portugal não foi campeão da Europa com as camisolas. Portugal não foi brilhante a ganhar a Liga das Nações contra a Holanda com as camisolas. Foi com os jogadores da equipa portuguesa, no seu empenho total, na sua qualidade técnica incrível, na sua capacidade de serem organizados, de ser equipa, de jogarem compactos. Quando é assim, poucos vão ganhar a Portugal. Se forem só as camisolas, poucas vezes Portugal vai ganhar. Só se for com um autogolo às vezes…»

«Sabia da qualidade do Luxemburgo. Obviamente Portugal é melhor, a diferença não é na organização, no empenho, na determinação, na paixão, na concentração. Não. Mas temos mais qualidade técnica, criatividade. O Luxemburgo tem uma equipa bem arranjada, orientada, vai ser difícil para qualquer adversário, mas com Portugal vai ter dificuldade porque os jogadores portugueses têm essa mais-valia. Agora, tem boa organização, sabe o que quer do jogo, como defende e ataca. É uma equipa interessante, agora para subir a este nível tem a ver com a qualidade dos jogadores, que vai marcar a diferença.»

[Situação de João Félix, além de Danilo e Moutinho, ausências no Luxemburgo:] «O João Félix ainda não tive oportunidade de saber, ele estava queixoso e que não podia continuar. O Danilo já esperávamos que dificilmente podia estar, estava com um problema no gémeo, numa lesão que já não é de hoje. O João Moutinho, tínhamos a esperança que pudesse estar, ele diz que é uma espécie de faísca que sente, fizemos ontem o teste, treinou, consegue correr bem, passar curto, mas bolas longas tem mais dificuldade e por isso ficaram fora da lista.»