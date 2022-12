Didier Deschamps está a um jogo de se sagrar campeão do Mundo pela terceira vez, depois das vitórias na prova em 2018 como selecionador de França e em 1998 como jogador.

Após o triunfo sobre Marrocos por 2-0, o técnico gaulês mostrou-se muito feliz pelo feito alcançado. «Há emoção, orgulho. Obviamente, ainda falta mais um jogo, mas estamos na final. Estamos juntos há um mês e é um grande feito para todos. Nunca é fácil, mas fomos recompensados por todo o nosso trabalho e esforço», disse, referindo-se depois em concreto à partida desta quarta-feira.

«Foi um jogo muito difícil, Marrocos criou-nos muitas dificuldades, mas continuamos e estamos na final. Este grupo merece. Agora, concentrar nesse jogo e chegar à final o melhor preparados possível», rematou.

Já Walid Regragui, selecionador de Marrocos, explicou o que falhou para que Marrocos não continuasse a fazer história no Mundial. «Cometemos muitos erros técnicos na primeira parte. Na segunda fomos mais habilidosos, perdemos menos bolas, causámos problemas, criámos muitas situações, mas não fomos decisivos nos últimos 30 metros. Frente a uma seleção como a de França sabíamos que, a qualquer momento, podíamos ser punidos com um segundo golo e foi isso que aconteceu. Parabéns à França, é uma grande equipa. Os meus jogadores deram o máximo e chegámos a levantar dúvidas sobre o resultado do jogo. Isso para nós é extraordinário. Ainda mais com tantos jogadores lesionados ou com problemas físicos», referiu.

Marrocos vai agora defrontar a Croácia no jogo de atribuição do terceiro lugar e Regragui aponta a uma despedida em grande. «Temos de mostrar que isto não foi um acidente, que chegámos justamente a esta fase e vamos lutar pelo terceiro lugar.»