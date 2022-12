No passado domingo a seleção francesa perdeu a oportunidade de revalidar o título de campeão mundial, ao ser derrotada nas grandes penalidades frente à Argentina.

Ao intervalo, os gauleses perdiam por 2-0, sem qualquer remate à baliza albicesleste. Algo que deixou o selecionador Didier Deschamps furioso com o decorrer da partida, tendo mesmo dado um murro numa mesa que acabou por o magoar num dedo, tendo aparecido nos segundos 45 minutos com uma ligadura.

O jornal L'Équipe revelou agora as declarações nada meigas do treinador de 54 anos aos seus jogadores.

«Mais precisão nesses passes, mais precisão na decisão. Não estão a jogar compactos, aproximem-se mais uns dos outros. Vocês não estão focados! Não estão a jogar uma final do Mundial», começou por apontar.

«Meus senhores, eu vou dizer-vos isto sem me irritar. Sabem qual é a diferença entre nós e eles? Eu digo-vos. Eles estão a jogar a p... de uma final e nós não!», referiu o técnico francês.

A França acabou por recuperar da desvantagem e levou a decisão do encontro, primeiramente para prolongamento e mais tarde para as grandes penalidades. A seleção das pampas acabou por ser mais feliz, e venceu por 4-3 na marca do 11 metros.