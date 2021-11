Paul Pogba sofreu uma lesão na perna direita durante uma sessão de treino da seleção francesa. O jogador do Manchester United agarrou-se à face posterior da coxa direita imediatamente após ter feito um remate à baliza.



Um exercício de treino normal acabou num momento de infelicidade para o médio da seleção de França. Pogba deixou de imediato o relvado a coxear e ajudado por um membro do staff dos «blues».



Desconhece-se, para já, a gravidade da lesão do futebolista de 28 anos.



A França defronta o Cazaquistão, a 13 de novembro, e joga na Finlândia, três dias depois. Ambos os encontros são referentes ao apuramento para o Campeonato do Mundo do próximo ano.