A Espanha recebeu e venceu a seleção de Kosovo esta quarta-feira, por 3-1, num jogo marcado por dois grandes golos, na terceira jornada do grupo B da qualificação europeia para o Mundial 2022.

Com o sportinguista Pedro Porro no banco, a seleção espanhola chegou à vantagem no marcador aos 34 minutos, com um grande remate em arco de Dani Olmo. Pouco depois, ao minuto 36, Ferrán Torres aumentou a diferença, com o 2-0.

Na segunda parte, Halimi aproveitou a saída do guarda-redes Unai Simón da área e, quase do meio-campo, assinou um golaço que ditou o 2-1 aos 70 minutos de jogo.

Pouco depois, Espanha descansou um pouco mais no marcador, com o 3-1 final apontado por Gerard Moreno.

No mesmo grupo, houve empate entre a Grécia e a Geórgia, a uma bola. Com o guardião do Benfica, Odysseas Vlachodimos, a titular, os helénicos chegaram à vantagem já perto do final do jogo, aos 76 minutos, num autogolo de Kakabadze. Contudo, os georgianos empataram logo a seguir, ao minuto 78, por Kvaratskhelia.

Com este resultado, Espanha lidera com sete pontos, seguida da Suécia com seis (menos um jogo), Grécia com dois (menos um jogo), Geórgia com um e o Kosovo ainda não pontuou (menos um jogo).

O golaço de Dani Olmo e o golo de Ferrán Torres: