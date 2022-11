O selecionador do Equador, Gustavo Alfaro, atribuiu este sábado o favoritismo ao Qatar, para o primeiro jogo do Mundial 2022, no qual a seleção sul-americana encontra o anfitrião.

«Amanhã vamos para jogo a ser o Equador. O favoritismo é do Qatar, está a preparar este jogo há 12 anos. Há cinco ou seis meses que tem o grupo formado, jogaram muitos jogos e acertaram detalhes. Isso faz com que seja uma seleção que esteja muito coordenada e organizada nesse aspeto. Obviamente que não tem jogadores nas ligas mais importantes, mas ao longo da minha vida vi que uma equipa organizada e bem preparada fisicamente complica a vida a qualquer um», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão.

«Não é um dado menor que o Qatar foi campeão asiático», alertou, ainda, deixando uma garantia, por outro lado. «Temos argumentos para tentar ganhar o jogo», sublinhou

Ausente do elenco devido a «receios de nova sanção» está Byron Castillo e Alfaro garantiu que o jogador é mais uma «bandeira» e um «motivo» de força para a seleção.

«Se tivessem visto a dor do Byron, a dor da equipa e o amor da equipa pelo Byron... O Byron, para nós, é uma bandeira e mais um motivo, porque o Byron amanhã vai entrar em campo connosco», assegurou.

O Qatar-Equador tem início agendado para as 16 horas de domingo. Siga o encontro, ao minuto, no Maisfutebol, assim como tudo sobre a competição.