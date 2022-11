A Federação Equatoriana de Futebol (FEF) admitiu em comunicado que Byron Castillo ficou de fora da lista de convocados para o Mundial 2022 devido a receios de uma nova sanção caso o jogador fosse utilizado durante a competição.

«Perante uma decisão arbitrária do TAS (Tribunal Arbitral do Desporto), que desconhece os mais elementares princípios jurídicos universalmente aceites e, perante o risco de sofrer novamente sanções injustas, a Federação Equatoriana de Futebol vê-se obrigada a não incluir o jogador Byron Castillo Segura na lista final apresentada à FIFA», esclarece a FEF.

O avançado dos mexicanos do León foi deixado de fora da convocatória seis dias depois de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) ter confirmado a sua elegibilidade para o Campeonato do Mundo, ainda que impondo, devido a irregularidades identificadas no passaporte, sanções à Federação Equatoriana, após queixa de outras nações que pediam a desqualificação do Equador, alegando irregularidades relacionadas com a nacionalidade de Bryon Castillo (nasceu na Colômbia), bem como a verdadeira data de nascimento.

No mesmo comunicado, a FEF vinca que os tribunais do Equador ouviram o futebolista em quatro ocasiões e em todas elas foi-lhe dada razão. Ainda assim, considerou que o mais prudente passa por não incluir Castillo na comitiva.

«Incompreensivelmente, a mesma decisão do TAS - que reconhece a elegibilidade do jogador - levanta ilegitimamente uma dúvida a respeito do conteúdo do seu passaporte, dúvida essa que poderia pôr em risco não só o avanço da seleção neste Mundial, mas também comprometer a sua participação na edição seguinte, em virtude das sanções que, sem fundamento jurídico algum, foram impostas à FEF», refere ainda o organismo, prometendo «esgotar todos os recursos legais» no sentido de pôr tudo em pratos limpos.