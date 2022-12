Raheem Sterling vai regressar ao Qatar e integrar a comitiva da seleção inglesa que está a disputar o Mundial 2022, avança a Sky Sports esta quinta-feira.

O avançado do Chelsea viajou para o Reino Unido após o jogo frente ao Senegal – no qual já nem foi opção – na sequência de um assalto à mão armada à sua casa, e com a família do jogador no interior da habitação.

Na altura, o selecionador inglês, Gareth Southgate, não havia garantido o regresso de Sterling, mas o futebolista tem voo previsto para o Qatar esta sexta-feira.

A Inglaterra, recorde-se, defronta a França este sábado, em jogos dos quartos de final do Mundial.