Paulo Bento manifestou-se satisfeito com a agressividade que a Coreia do Sul demonstrou esta quinta-feira, na estreia do Campeonato do Mundo, frente ao Uruguai, jogo do grupo de Portugal que terminou com um empate sem golos.

«Fizemos uma boa primeira parte, melhor do que a segunda. Tivemos momento de domínio em que conseguimos impor o nosso jogo. Depois quebrámos fisicamente também porque o Uruguai tem excelentes jogadores. Mesmo assim, continuámos sempre bem organizados, unidos, os jogadores tiveram uma atitude fabulosa esta tarde», começou por referir o treinador português.

Um dos aspetos que mais agradou ao selecionador da Coreia do Sul foi a agressividade demonstrada pela equipa. «Um dos aspetos positivos foi a agressividade. Nós sabíamos que eles [uruguaios] lutam muito, mas adorámos a forma como respondemos, transportámos a bola com orgulho, sem ter medo do adversário. A partir de agora, vamos procurar jogar sempre com esta agressividade porque acho que os jogos vão ser cada vez mais duros», acrescentou.

Paulo Bento considera ainda que a Coreia do Sul ainda tem margem para crescer, até porque a sua principal estrela, Son, ainda não estava a cem por cento. «O Son juntou-se à equipa apenas nestes últimos duas. É normal que precise de tempo para se readaptar, ele teve uma lesão que o manteve afastado dos relvados por muito tempo. Talvez ainda não tenha estado no seu máximo, mas espero que esteja nos outros jogos», destacou ainda o treinador português.

A Coreia do Sul vai, agora, defrontar o Gana, na próxima segunda-feira, antes de fechar o Grupo H frente a Portugal, a 2 de dezembro.