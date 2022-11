Carlos Queiroz falou num fi de um sonho depois da derrota do Irão diante dos Estados Unidos (0-1) que afastou a seleção persa dos oitavos de final do Mundial 2022. O treinador português manifestou-se «orgulhoso» e desejou boa sorte para o adversário.

«O sonho acabou. Jogámos melhor, mas não marcámos. O futebol pune quem não marca. Acho que um empate teria sido mais justo, mas futebol não é uma questão de justiça. Nós não marcámos, eles marcaram, eles ganharam e passam de fase», começou por destacar na conferência de imprensa que se seguiu à última jornada do Grupo B.

O Irão precisava apenas de um empate para seguir em frente, mas chegou ao intervalo a perder e não conseguiu recuperar na segunda parte. «O primeiro tempo foi dos Estados Unidos, eles foram mais rápidos, criaram chances e conseguiram marcar. No segundo tempo foi o contrário, começámos a fechar os movimentos deles, tivemos uma reação fantástica, recuperámos e criámos ainda mais oportunidades do que eles no primeiro tempo», comentou.

A finalizar, Queiroz elogiou a prestação dos seus jogadores neste Campeonato do Mundo, com uma vitória e duas derrotas na fase de grupos. «Parabéns aos Estados Unidos pela classificação e desejamos boa sorte para o restante do campeonato. Estou muito orgulhoso destes jogadores fantásticos, pelo seu caráter, coragem e dedicação. A vida continua, e agora todos terão de descansar e preparar-se para o próximo jogo, com os seus clubes, porque os campeonatos recomeçam dentro de algumas semanas», referiu ainda.

«Os jogadores cerraram os dentes e deram tudo», diz selecionador norte-americano

O selecionador dos Estados Unidos, Gregg Berhalter, destacou o facto da sua equipa chegar aos oitavos de final sem derrotas. «Na primeira parte, mostrámos o que podíamos fazer em termos de futebol, e na segunda mostrámos o que podíamos fazer em termos de determinação. Os jogadores cerraram os dentes, e deram tudo para conseguirmos esta qualificação sem derrotas», referiu.

Christian Pulisic marcou o golo decisivo, mas acabou por sair lesionado do lance determinante e já não voltou para a segunda parte. «Só tenho coisas boas a dizer sobre ele neste jogo. É uma lesão que me deixa stressado. Mas vamos lidar com isso e preparamo-nos para a luta contra os Países Baixos [no jogo dos oitavos de final», acrescentou ainda.