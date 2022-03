A eliminação surpreendente da Itália no play-off de acesso ao Mundial 2022 frente à Macedónia do Norte ainda dá que falar. Mario Balotelli, que esteve presente no estágio que antecedeu o play-off para o Qatar, não ficou ressentido por não ter sido chamado pelo selecionador Roberto Mancini.



«Não falei com Mancini, mas adoro-o na mesma. Estou contente por ele continuar no cargo, já conquistou um Europeu. As pessoas podem estar desapontadas, mas não podem esquecer um treinador que ganhou o Campeonato da Europa quando poucos tinham essa expetativa. Merece ficar», defendeu, em declarações à Sky italiana.



O avançado italiano não escondeu a dor que sente por ver a «squadra azzurra» novamente de fora de um Campeonato do Mundo.

«Doeu a toda a gente. Fiquei muito tiste, dói muito não ver a Itália no Mundial. Eu também perdi uma oportunidade. Se a Itália fosse ao Qatar, eu também teria a oportunidade de mostrar que merecia lá estar», admitiu.



Mario Balotelli recusou, no entanto, argumentar que o desfecho do jogo contra a Macedónia do Norte poderia ter sido diferente se estivesse em campo.

«Tivemos muitas oportunidades de golo. Sou bom em frente à baliza, mas isso não garante nada. Não significa que se eu lá estivesse íamos ganhar o jogo. O futebol é assim. Se fiz falta? Dizem isso quando perdemos», disparou.