Lee Kang-in foi um dos principais agitadores do segundo tempo do Coreia do Sul-Gana, que terminou com derrota da seleção orientada por Paulo Bento (3-2), esta segunda-feira, na segunda jornada do Grupo H do Mundial 2022.

Os sul-coreanos terão pela frente Portugal na derradeira ronda e o atacante de 21 anos está ciente das dificuldades.

«Sabemos que vai ser um jogo muito difícil porque Portugal é um dos candidatos a ser campeão. Nos últimos dois jogos competimos muito bem. Se fizermos o que preparámos nos últimos quatro anos, podemos conseguir uma vitória maravilhosa», disse o jogador do Maiorca em entrevista à Radio MARCA.

Portugal lidera o Grupo H, com seis pontos, mais cinco do que a Coreia do Sul, que ainda tenta chegar aos oitavos de final, algo que só será possível em caso de triunfo sobre a turma das quinas, além de precisar de estar atenta ao Gana-Uruguai. Os africanos têm três pontos e os sul-americanos apenas um.