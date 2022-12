O futebolista argentino Lionel Messi confirmou que a final do Mundial 2022 é o seu último jogo na competição ao serviço da seleção da Argentina.

Em declarações ao jornal Olé, após a vitória por 3-0 sobre a Croácia, nas meias-finais da prova, Messi deixou a garantia, acreditando que a distância para a próxima edição, em 2026, faz com que não dê para mais.

«É muita felicidade por isto, terminar o meu percurso em Mundiais jogando o meu último jogo numa final. É muito emocionante tudo o que vivi neste Mundial, o que nós vivemos e como as pessoas na Argentina estão a desfrutar», afirmou.

Questionado a seguir sobre se seria mesmo o seu último jogo num Mundial, Messi confirmou: «Sim, seguramente que sim. São muitos anos para o seguinte e não acredito que dê. E terminar desta maneira, é o máximo», referiu Messi, que já tinha evidenciado a sua felicidade após o encontro.

O argentino, que atualmente representa o Paris Saint-Germain, superou Batistuta como o argentino mais goleador em Mundiais e igualou o recorde de jogos do alemão Lothar Matthäus na prova.

A próxima edição do Mundial, em 2026, começará com Messi a ter 38 anos, sendo que o argentino, nascido a 24 de junho de 1987, fará 39 anos no decorrer da mesma.

A Argentina espera adversário na final, saído do jogo entre França e Marrocos, agendado para as 19 horas desta quarta-feira.