Lionel Messi tornou-se nesta terça-feira no futebolista argentino com mais golos em Mundiais.

Ao inaugurar o marcador diante no jogo com a Croácia (quinto golo neste Mundial 2022), a contar para as meias-finais, a estrela da alviceleste assinou o 11.º tento na prova e deixou para trás Gabriel Batistuta que faturou dez vezes entre 1994, 1998 e 2002.

Messi é o sexto futebolista com mais golos em Mundiais, atrás de Pelé (12), Just Fontaine (13), Gerd Muller (14), Ronaldo (15) e do recordista Miroslav Klose, com 16 remates certeiros.

O jogador de 35 anos tornou-se também nesta terça-feira no futebolista com mais partidas disputadas em Mundiais (25), tendo igualado alemão Lothar Matthaus, que deverá superar no fim de semana.