O Brasil carimbou o apuramento para o Mundial 2022 com um triunfo pela margem mínima ante a Colômbia.



O portista Luis Díaz foi titular na formação cafetera que não mostrou capacidade para contrariar o maior domínio do Escrete. Os canarinhos poderiam ter saído para o intervalo a vencer, mas o disparo de Danilo esbarrou no poste da baliza de David Ospina.



Foi já sem Díaz em campo na Colômbia e sem o ex-Sporting Raphinha na equipa do Brasil que surgiu o único golo do encontro. Aos 72 minutos, Neymar apareceu na zona central e de primeira, tocou para Paquetá. O médio do Lyon, já grande área, atirou de primeira para o fundo da baliza contrária. Ospina ainda tocou, mas não travou o pontapé.



Este resultado permitiu ao Brasil chegar aos 34 pontos - tem 11 vitórias e 1 empate - e confirmar a qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano. A Colômbia segue em lugar de play-off, mas pode ser ultrapassada pelo Uruguai ainda esta jornada.



Quem está em franca recuperação é o Chile. «La Roja» conseguiu um triunfo precioso em Assunção, no Paraguai, graças a um autogolo de Antony Silva e subiu ao quarto lugar.



Por último, o Peru recebeu e venceu a Bolívia por 3-0. O resultado do encontro ficou construído nos primeiros 39 minutos - marcaram Lapadula, Cueva e o ex-Tondela Peña.

O resumo da vitória do Chile no Paraguai: