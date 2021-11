O Equador cimentou esta quinta-feira o terceiro lugar na fase de qualificação sul-americana para o Mundial 2022, ao vencer na receção à Venezuela, por 1-0.

Gonzalo Plata, jovem emprestado pelo Sporting ao Valladolid, esteve em destaque, ao fazer a assistência para o golo de Piero Hincapie aos 41 minutos, o único do encontro.

O Equador está então no terceiro lugar nesta qualificação, com 20 pontos, ao passo que a Venezuela está no último lugar, com apenas sete pontos.