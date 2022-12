Lionel Messi foi surpreendido no momento em que foi receber o troféu de campeão do Mundo quando o Emir do Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, lhe vestiu uma espécie de capa transparente por cima do equipamento alviceleste, antes de lhe entregar a taça. Mas que capa era aquela?

Trata-se de um bisht, uma indumentária simbólica utilizada em alguns países árabes, normalmente associada à realeza, mas também utilizada por homens influentes em ocasiões especiais.