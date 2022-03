Venha daí descobrir este plantel de 25 jogadores, verdadeiros craques. Está tudo aqui.

Foi a 20 de agosto de 2003, em Chaves, que Cristiano Ronaldo fez a estreia pela Seleção Nacional, num triunfo sobre o Cazaquistão. Desde então já passaram quase vinte anos e Ronaldo não falhou uma única grande competição. Se nada de extraordinário acontecer, no Qatar vai jogar o quinto Mundial da carreira.

Com a vitória desta terça-feira sobre a Macedónia do Norte, o capitão da Seleção Nacional garantiu sobre a meta que não vai integrar um plantel de luxo, formado por grandes jogadores que falharam o apuramento para o Mundial num grande momento da carreira. Nomes como Cruijff, Di Stefano, George Best, Cantona, Van Basten, Weah e muitos outros.

Mas atenção, aqui só se fala de craques que falharam o apuramento. De fora desta lista ficam outras situações, como quando Maradona e Cruijff não jogaram o Mundial 78 por opção (do treinador ou própria, respetivamente). Ou como quando Hugo Sanchez falhou o Mundial 90 por suspensão internacional do México.

Venha daí descobrir este plantel de 25 jogadores, verdadeiros craques. Está tudo aqui.