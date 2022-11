A FIGURA: Bruno Fernandes

Um cruzamento que acabou no fundo das redes, um penálti concebido e convertido pela sua qualidade técnica, duas oportunidades de luxo já nos descontos para chegar ao hat-trick, estando muito perto de igualar o feito de Ronaldo em 2018.

Bruno Fernandes bem pode sorrir. O capitão do Man. United teve uma segunda parte endiabrada e liderou Portugal para a vitória frente ao Uruguai. O médio começou na direita num sistema de 4-2-3-1, mas a dada altura do jogo, após a saída de Rúben Neves, chegou a acompanhar William no miolo. Uma exibição abnegada, que acabou por ter uma ponta final brilhante.

--

O MOMENTO: a aura de Ronaldo também faz golos

Jogo em aberto, até que aos 54 minutos Bruno Fernandes descobriu Cristiano Ronaldo com um cruzamento para as costas da defensiva uruguaia. CR7 sobe e deixa Rochet pregado ao chão com a bola a seguir para o fundo das redes. GOLO! Sim, mas de quem? De Portugal! A autoria pouco importa, mas a FIFA desfez as dúvidas. Aquilo que parecia um desvio de cabeça a pentear a bola, afinal, não chegou a acontecer. O cruzamento de Bruno Fernandes entrou direto. É uma forma de ver as coisas. Outra será: a aura de Ronaldo também faz golos.

--

OUTROS DESTAQUES:

Diogo Costa

À prova de calafrios. O guarda-redes que esteve sob fogo após a distração nos momentos finais do jogo com o Gana, que quase ofereceu o empate, mostrou porque o lugar na baliza da Seleção é dele. Hoje, Diogo, voltou a salvar Portugal, ao fazer uma mancha que evitou o golo uruguaio quando Bentancur rompeu e lhe apareceu à frente. Salvou ali o guarda-redes portista, tal como haveria de salvar na segunda parte, quando De Arrascaeta apareceu solto na área a tentar o empate a dez minutos do fim. Diogo é um muro, para uns, um seguro de vida para Portugal. Depois do trauma do primeiro jogo, mais uma prova da cabal qualidade de um daquele que poderá muito bem vir a ser um melhores guarda-redes do mundo. Hoje, ele bem pode seguir o conselho de Ronaldo: «Ri-te, Diogo!»

Bernardo Silva

«Joga a futebol como quem faz tricot», disse Guardiola um dia sobre ele. Se o mestre diz, quem somos nós para discordar? Bernardo é um artista capaz de produzir belas peças de um futebol rendilhado. É um jogador inteligente, capaz perceber a cada momento as necessidades da equipa e dar-lhe o que ela pede. Ao meio ou descaído sobre um flanco, uma exibição incansável, pontuada por alguns toques de magia.

Pepe

Não o queiram aposentar tão cedo. Aos 39 anos, Pepe continua ser um esteio da Seleção Nacional e, desde que fisicamente apto, um central de nível mundial. Hoje, estreou-se no Mundial do Qatar com uma exibição de grande nível, depois de quase dois meses sem fazer um jogo completo. Entrou em campo para o seu quarto campeonato do mundo – depois da África do Sul 2010, Brasil 2014 e Rússia 2018 – e a sua oitava fase final de uma grande competição de seleções, entre Europeus e Mundiais. Se estiver em forma, continua a ser indispensável em campo. Fora dele, é um dos líderes inquestionáveis desta equipa. Resumindo às palavras de Fernando Santos: «Um monstro.»

--

Bentancur

O ex-companheiro de Ronaldo na Juventus, que prometeu um abraço a CR7 no final da partida, não ficou condicionado com o amarelo que viu por entrada dura sobre Rúben Dias, logo aos 6m, e foi o maior destaque do Uruguai na primeira parte. Aos 32m, rompeu, driblou Rúben Dias, entrou na área e só não fez golo porque estava lá Diogo Costa. Cinco minutos depois, o médio do Tottenham voltou a aparecer com perigo na área a tentar o golo.

Maxi Gómez

Nem Cavani, nem Suárez, nem Darwin. Quem mais colocou a defesa portuguesa em sentido na segunda parte foi Maxi Gómez. O avançado do Trabzonspor, da Turquia, é o goleador com menos cartel do elenco «celeste», mas foi ele que mais mexeu com o jogo, assim que entrou aos 72m, e foi também dele a melhor oportunidade do Uruguai, logo três minutos depois: um remate forte e colocado que embateu no poste, quando Diogo Costa estava batido.