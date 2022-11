João Palhinha, médio da seleção portuguesa, em declarações na zona de entrevistas rápidas da RTP, após a vitória sobre o Uruguai, no Mundial 2022.

«Fizemos excelente jogo, dominámos por completo. No inicio da segunda parte sofremos um bocadinho, mas merecemos a vitória. Equipa está de parabéns e agora vamos pensar na Coreia do Sul.»

[como se vai gerir o último jogo, já com o apuramento assegurado?]

«Não pensamos na gestão, ou se o próximo jogo será com o Brasil. Ser o Brasil, ou a Sérvia, ou outra equipa, não nos interessa. Pensamos no nosso jogo, temos uma equipa muito forte, país com muita fome de ganhar títulos.»

[entrou para os minutos finais]

«Dou sempre o melhor, seja 10, 20, ou 90. Só sei jogar assim até porque para a minha consciência é o melhor.»