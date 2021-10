Os jogadores da seleção de Angola exigem à federação o pagamento do prémio do jogo de sexta-feira, em que os angolanos derrotaram o Gabão, por 3-1, em Luanda, de qualificação para o Mundial do Qatar 2022.

O grupo às ordens do treinador português Pedro Gonçalves faz tal exigência a menos de 24 horas para a viagem rumo a Libreville, capital gabonesa, onde segunda-feira defronta o Gabão, em encontro da quarta jornada.

O vice-presidente da Federação Angolana de Futebol José Carlos Miguel reagiu ao facto, dizendo que o órgão reitor do futebol angolano ainda continua sem dinheiro para fazer face à exigência dos atletas, embora tenha revelado que há uma «luz no fundo do túnel».

«Neste momento, os nossos jogadores já nos estão a cobrar os prémios relativos à vitória de ontem [sexta-feira]. Nós sabemos que temos que resolver, mas ainda não temos dinheiro para pagar. Ontem [sexta-feira] mesmo, depois do jogo, tivemos manifestação de apoio financeiro da Ministra da Juventude e Desportos. Oxalá, ultrapassemos tais constrangimentos», referiu.

Antes do jogo de sexta-feira, em Luanda diante do Gabão, o selecionador angolano Pedro Gonçalves voltou a queixar-se das dificuldades financeiras que a Federação Angolana de Futebol enfrenta, condicionando a preparação da seleção angolana.

No Grupo F africano de apuramento para o Mundial do Qatar, em 2022, Angola ocupa o terceiro lugar, com três pontos. O grupo é liderado pelo Egito, com sete, seguido pela Líbia, com seis, enquanto o Gabão é último, com um.