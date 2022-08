Agora é oficial: o Mundial 2022 vai começar mais cedo. Um dia mais cedo.

A FIFA confirmou que o torneio vai arrancar no dia 20 de novembro (domingo), com o Qatar-Equador, no Estádio Al Bayt.

Será assim mantida a tradição de abrir o torneio com a equipa anfitriã.

Na sequência desta decisão, o jogo entre Senegal e Países Baixos, marcado para 21 de novembro, foi alterado das 13 para as 19 horas (locais).