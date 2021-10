Hansi Flick continua 100 por cento vitorioso ao comando técnico da Alemanha. No entanto, bem pode agradecer a Thomas Muller. O avançado do banco saltou do banco aos 67 minutos para o lugar de Werner e resolveu uma partida difícil frente à Roménia (2-1).



Os romenos fizeram um belo jogo em Hamburgo e causaram vários calafrios à Mannschaft. A seleção do leste da Europa colocou-se na frente do marcador aos 22 minutos por intermédio de Hagi. Não Gheorghe, o Maradona dos Cárpatos, mas pelo seu filho, Iannis. Um jogada sensacional do jogador do Glasgow Rangers que silenciou os adeptos germânicos.

A Alemanha apertou até ao intervalo, mas não conseguiu a igualdade. O 1-1 só chegou depois do intervalo, aos 52 minutos, por intermédio de Gnabry, um dos melhores da Mannschaft. Havia tempo para a reviravolta alemã, mas foi preciso Flick recorrer ao banco de suplentes e lançar o veterano Thomas Muller.



O avançado do Bayern Munique fez o 2-1 (40.º golo pela seleção AA) num lance de bola parada: Kimmich cruzou, Goretzka desviou e Muller desviou para o fundo da baliza de Florin Nita. Um golo made in Munique.



A Roménia ainda dispôs de duas excelentes oportunidades para marcar, mas foi a Alemanha quem acabou a sorrir. Os alemães lideram o grupo J com 18 pontos ao final de sete jogos com mais seis que a Macedónia do Norte, segunda classificada.



Os macedónios goleram fora de portas o Liechtenstein com golos de Velkovski, Alioski, Nikolov e Churlinov. Por sua vez, Islândia e Arménia empataram a uma bola, em Reiquiavique.